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    921救災功臣榮退 林聰吉26年投縣消防局長生涯畫句點

    南投縣消防局長林聰吉榮退，南投縣長許淑華除聘任他退休後擔任縣政顧問，並頒贈紀念獎座。（圖由南投縣政府提供）

    南投縣消防局長林聰吉榮退，南投縣長許淑華除聘任他退休後擔任縣政顧問，並頒贈紀念獎座。（圖由南投縣政府提供）

    2025/07/15 14:47

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣消防局長林聰吉，明天屆齡退休，遺缺將由副局長陳興傑升任。中央警官學校48期消防系畢業的林聰吉，擔任南投縣消防局長一職長達26年4個月，任內除歷經921大地震等重大災害搶救指揮工作，也推動許多重要消防建設，表現優異，深受歷任縣長倚重，南投縣長許淑華除聘任他退休後擔任縣政顧問，也在臉書發文感謝他42年來在消防體系的堅守與奉獻。

    林聰吉警官學校畢業後，從桃園縣消防隊基層分隊長幹起，1997年調升南投縣消防隊長。1999年南投縣消防隊改制為消防局，林聰吉接任首任局長，未料半年後即發生921大地震，林聰吉不眠不休、有條不紊指揮調度各項救災工作，深受各界肯定，一直擔任局長迄今。

    許淑華指出，林局長從第一線打火弟兄一路歷練至消防局長，擔任南投縣消防局長一職更長達26年4個月，是少見的長任首長。林局長任內推動許多消防建設、強化緊急應變、提升人員專業訓練，帶領南投縣消防局成長，是守護鄉親安全不可或缺的重要力量，因此聘任他擔任縣政顧問，盼借重其在消防救災領域累積的豐富經驗與智慧，持續守護民眾的安全。

    擔任南投縣消防局長長達26年的林聰吉，明天屆齡退休。（資料照）

    擔任南投縣消防局長長達26年的林聰吉，明天屆齡退休。（資料照）

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