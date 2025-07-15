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    首頁　>　社會

    牙醫外遇太鼓老師 小三反告原配散布性影像判賠20萬

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    2025/07/15 14:18

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕已婚陳姓牙醫與一名太鼓課老師發生婚外情，陳妻發現後，傳送先生與該名太鼓老師的性影像給吳姓閨密，閨密又將性影像供學員觀看，因該學員拒絕未果，該名太鼓老師得知，控告陳妻、吳女違反個人資料保護法、妨害性隱私及不實性影像等罪嫌，嘉義地方法院今年元月判刑陳妻4月，可易科罰金，太鼓老師並提民事訴訟，求償120萬元，近日嘉義地院一審判決陳妻與吳女連帶賠償20萬元，可上訴。

    該名太鼓老師主張，因陳妻、吳女傳布性影像，損害其名譽，並在社區傳布有關流言，嚴重貶低其社會名譽地位，造成名譽受極大損害，還因此有憂鬱症、看到第三人拿手機會恐慌等情形，依民法求償120萬元。

    陳妻辯稱，太鼓老師與先生外遇，侵害她配偶權，為保護一家圓滿、自身利益情況下，從先生手機蒐集2人婚外情證據，交由律師準備提民事侵害配偶權損害賠償訴訟，所傳送性影像，是律師整理過後準備提出的證據照片，是為了維護自身配偶權益，並沒有侵害原告性影像故意。因吳姓閨密關心她身心狀況、訴訟進度，才傳照片回應其關心。

    審理法官認為，性行為為個人重大隱私事項，任何人均不欲遭人任意探知，陳妻將性影像傳輸到電腦，用傳送Line訊息給閨密，閨密又將性影像欲供他人觀覽，侵害原告名譽權及隱私權，審酌陳、吳2人事後態度，以及雙方工作、經濟情形，認為陳、吳賠償20萬元為適當。

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