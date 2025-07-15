動物園的蝴蝶也有人偷！19年前7保育龜也遭竊

台北市立動物園表示，昆蟲遭竊為首例，過去在2006年曾有6隻輻射龜與1隻蘇卡達象龜遭竊。圖為蘇卡達象龜。（台北市立動物園提供）

2025/07/15 13:45

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市盧姓男子6月初帶著三角手折紙袋到台北市立動物園昆蟲館內，利用自身汗水吸引3隻枯葉蝶、2隻大白斑蝶及1隻白痣珈蟌（豆娘），隨後將昆蟲裝袋離去，詭異行徑被工作人員發現，確認行竊後報警逮人，今依涉犯竊盜罪嫌起訴。台北市立動物園表示，昆蟲遭竊是首例，不過2006年園內也曾有6隻輻射龜、1隻蘇卡達象龜遭竊。

根據檢警調查，盧姓男子6月1日下午2時許進到動物園昆蟲館內，利用汗水中的鹽分與礦物質，吸引枯葉蝶、大白斑蝶等昆蟲靠近，再徒手將其放進預先折好的三角手折紙袋內，館內工作人員發現盧男頻在現場逗留，調閱監視器發現有異，立即報警處理，訊後移送台北地檢署偵辦，今依竊盜罪嫌將盧男起訴。

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台北市立動物園表示，昆蟲遭竊為首例，枯葉蝶、大白斑蝶與白痣珈蟌（豆娘）皆非名貴昆蟲，只要民眾到其食草植物、蜜源植物茂盛的地區，就可以發現它們的身影，近年動物園並沒有其他動植物遭竊的案例，除了2006年共有7隻保育類烏龜遭竊，品種為6隻輻射龜與1隻蘇卡達象龜，都屬於保育類動物。

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