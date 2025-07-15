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    台中悍婦掌摑3女律師、當街追打嗆殺 全律會譴責

    全國律師聯合會今發布聲明，嚴正譴責任何對律師執業的暴力與威脅，並呼籲政府強化保障律師安全機制序。（資料照）

    全國律師聯合會今發布聲明，嚴正譴責任何對律師執業的暴力與威脅，並呼籲政府強化保障律師安全機制序。（資料照）

    2025/07/15 13:31

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台中市近期有一名女子為土地抵押糾紛與胞弟對簿公堂，卻在法庭內外對其弟於一、二審先後委任的3名女律師進行辱罵、掌摑等暴力行為，甚至當街威脅殺人，引起法界高度關注。全國律師聯合會今（15）日發布聲明，嚴正譴責任何對律師執業的暴力與威脅，並呼籲政府強化保障律師安全機制，捍衛司法尊嚴與法治秩序。

    全律會指，對於任何形式暴力、不理性行為，均予以嚴厲譴責，律師執行業務時，所遭受的任何暴力、威脅或不理性，不僅危害律師個人，亦是對於司法制度及法治社會的嚴重挑戰，非得予絲毫的姑息及容忍。

    根據《聯合國關於律師角色之基本原則》第16條，「各國政府應確保律師能夠履行其所有職責而不受到恫嚇、妨礙或不適當的干涉；能於國內外旅行並自由同其委託人磋商；不會因其按照公認的專業職責、準則和道德規範所採取的任何行動受到威脅、起訴、行政、經濟或其他制裁」；第17條則明確提及「律師如因履行其職責而其安全受到威脅時，應得到當局給予充分的保障」，全律會表示，任何對於律師執行職務的不當干涉行為均應予以讉責。

    全律會呼籲政府機關，應強化律師執行業務時的安全保障機制，避免類似事件再次發生，確保律師安心執行職務。

    全律會強調，律師制度是維繫民主法治的重要基石，律師本於當事人利益提供實質有效的訴訟協助，為律師制度存在之價值與使命，盼民眾理性瞭解訴訟制度及律師職責，且任何暴力或不理性行為均應受到即時制止，嚴厲譴責並予以追究。

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