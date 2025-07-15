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    自行車友伸狼爪 男子猥褻、口交2少年

    自行車友伸狼爪，男子猥褻、口交2少年。圖為苗栗地院。（資料照）

    自行車友伸狼爪，男子猥褻、口交2少年。圖為苗栗地院。（資料照）

    2025/07/15 13:28

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕劉姓男子平時喜愛騎自行車，並與少年小自（化名）、小車（化名）車隊共同出遊，不過劉男於2022年8月間趁在小自家中留宿並且同床時，突然伸手撫摸小自生殖器，被小自喝止才罷手；劉男後來邀約小車至其住處，撫摸小車生殖器後，再替小車口交，前後共4次，後來被發現，劉男遭移送，苗栗地院法官近期審理後，因劉男各自賠償小自、小車10萬、20萬元，2名少年法定代理人也於調解時表示願原諒劉男，苗栗地院法官判處劉男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並不得與2名受害少年聯絡。

    劉男坦承犯行，並向銀行借貸支付賠償金；劉男也稱，曾接受心理諮商，被告知其喜歡男生，劉男願意接受心理治療。劉男與2名少年達成和解後，2名少年法定代理人表示「願原諒劉男，如符合緩刑要件，同意法官依法為緩刑之宣告或從輕量刑」。

    法官審酌後，劉男給付合理賠償，且2名少年法定代理人願意寬恕；劉男向銀行借貸賠償，且有正當工作，有持續工作賺取收入以償還債務、維持信用必要，故判處緩刑，期間需保護管束，並應完成加害人處遇計畫、禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信2名少年或其他非必要聯絡行為。

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