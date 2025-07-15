神祕健行團闖台74線？ 追撞現場冒出5東南亞臉孔 逆向徒步下匝道

事故後突冒出5名東南亞臉孔，徒步走在台74線。（擷自Threads@chihcheng_cc）

2025/07/15 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中快速道路出現離奇「健行團」？北屯區台74線東向路段14日傍晚，發生一起轎車追撞客貨車的交通事故，肇事現場不但交通打結，更因「意外冒出」5名面貌疑似東南亞人士的男女，竟徒步走在路肩後，接著逆向走下匝道，是否與車禍有關的逃逸移工，引發高度關注。

經查，當時55歲蔡姓女子駕駛轎車，行經台74線17.2公里處時，疑似未注意車前狀況，追撞63歲姚姓男子駕駛的客貨車，兩車受損不重，雙方也無人受傷，且經酒測皆無酒精反應，警方到場處理時，引導兩名駕駛移車至平面道路並詢問車內情形，當時轎車內連同蔡女共3人，姚男則堅稱「車上只有我一人」。

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然而蹊蹺的就從這裡開始，事故後不久，有路過民眾拍下影片，只見距撞車點不遠處，一名男子獨自往前走，接著幾步之外，又出現4名男女魚貫走在車道與路肩之間，接著5人集體逆向步行下中山路匝道，匆忙的腳步、東南亞面孔、神情緊張，加上該處是高架快速道路，絕非行人通行區域，行人出現在這裡極不尋常，宛如一場時空錯置的「健行活動」。

由於兩輛車都未安裝行車紀錄器，警方無法從肇事車輛獲得影像佐證，但目擊民眾提供的影片畫面中，這5人確實從撞擊地點一帶出現，動線明顯違反常理，警方已著手調查，不排除這些人可能為逃逸移工，趁撞擊混亂之際下車逃逸，也將釐清是否與兩名駕駛有任何關聯。

姚男駕駛的客貨車。（民眾提供）

蔡女駕駛的轎車。（民眾提供）

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