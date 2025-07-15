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    死囚黃春棋與獄友閒聊「腰果比較好吃」挨罰 不服提告敗訴

    死囚黃春棋。（資料照）

    死囚黃春棋。（資料照）

    2025/07/15 12:43

    〔記者張文川／台北報導〕「關最久的死囚」黃春棋，30年前犯下富商黃春樹綁架撕票案，25年前被判死刑定讞，至今未執行；他去年1月晚間在台北看守所舍房內透過瞻視孔，與其他舍房收容人交談，回答對方「腰果比較好吃，但1顆要1塊錢」，所方認定他違規，罰他移入違規舍22天，且不能接受送入飲食、自費買非日常用品。黃不服，打行政訴訟抗罰，台北高等行政法院認為處分沒違誤，判黃敗訴。可上訴。

    判決指出，去年1月18日晚間6時許，黃春棋羈押於台北看守所孝二舍5號房，他透過舍房瞻視孔，和42號房、6號房的在押收容人交談、傳遞訊息，其中，42號房收押的是持關刀戳妻子咽喉、銅錢塞嘴，被判無期徒刑的徐旻誼。

    所方管理員發現3人違規交談，違反懲罰基準表上的「規避戒護」規定，懲處3人，其中對黃處以「警告、停止接受送入飲食5日、停止使用自費購買非日常生活必需品11日、移入違規舍22日」，致使黃春棋的春節全都泡湯。

    執行完畢後，黃春棋不服，提出申訴被駁回，決定打行政訴訟，請求北高行確認北所違法處分。

    黃春棋主張，6號房鍾姓舍友、42號房舍友徐旻誼先從瞻視孔問他「什麼年貨比較好吃」，他念及同學情誼，才回答對方「腰果比較好吃，但1顆要1塊錢」，3人是在聊天，和「規避戒護」毫無關係，也未妨害監獄秩序，且情節輕微，沒必要施以這麼重的懲罰。

    北高行合議庭勘驗3間房舍內的監視器畫面，認定黃春棋3人的對話時間長達3分鐘，確有傳遞訊息之虞，3人突破看守所設置房舍以區隔戒護收容人的管理，危害監獄秩序，違規明確，符合處罰要件。

    北高行認為，北所依據監獄行刑法、懲罰基準表明定的處罰範圍，施以適當處分，並未失衡或過重，符合比例、平等原則，沒有違誤，判黃敗訴。

    黃春棋與同案共犯陳憶隆2000年被判死刑定讞，迄今仍未執行，成為定讞後關最久仍未執行的受刑人。而犯下陸正綁架撕票案的邱和順，是在2011年才判死刑定讞，他在看守所待了38年，時間雖是最長，但其中24年是在定讞前的羈押。

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