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    首頁　>　社會

    瞎！「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 警方要罰了

    南投埔里有男子慶生全身被保鮮膜包住猶如「木乃伊」，甚至被綁在鋼管車上遊行，轄區警方已展開調查，將對違規載客等行為開罰。（圖由埔里警方提供）

    南投埔里有男子慶生全身被保鮮膜包住猶如「木乃伊」，甚至被綁在鋼管車上遊行，轄區警方已展開調查，將對違規載客等行為開罰。（圖由埔里警方提供）

    2025/07/15 12:58

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣埔里鎮13日晚間鬧區出現遊行車隊，但其中竟有男子全身被保鮮膜包住猶如「木乃伊」，並綁在鋼管車上遊行慶生，民眾拍下超瞎畫面上傳網路引發熱議，轄區埔里警方則展開調查，除車廂外違規載客最高可罰1萬8000元，遊行未申請路權最高也可處2400元罰鍰，並提醒民眾慶生切勿玩過頭，以免發生意外害人害己。

    警方表示，事發路段在鎮上鬧區，當時街上有多輛遊行車輛通過路口，除了前導車，也有設置鋼管的吉普車，惟其中1輛鋼管車上，竟赫見1名男子全身被保鮮膜包住有如「木乃伊」，並被綁在鋼管上遊街，雖然車隊速度不快，但男子遭綁無法動彈，若車輛緊急煞車，或發生突發路況，男子一旦被甩落可能危及自身與其他人車，後果不堪設想。

    警方說，針對該案已展開調查，除會釐清遊行主辦單位，也會依道交條例對違規於車廂外載客，處3000元至1萬8000元罰鍰，另遊行遶街並未申請路權，也可處1200元至2400元罰鍰，若後續查到該遊行遶街有妨礙到公眾通行，也可依社維法開罰最高6000元罰鍰。

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