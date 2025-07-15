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    賺錢工具被拖吊 小黃司機「理智線斷掉」差點輾過拖吊場員工

    李姓計程車司機不滿愛車被拖吊，未繳罰單就取車還差點輾過拖吊場員工。示意圖。（資料照）

    李姓計程車司機不滿愛車被拖吊，未繳罰單就取車還差點輾過拖吊場員工。示意圖。（資料照）

    2025/07/15 12:29

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓計程車司機開車違停，生財工具被拖吊，李男跑去拖吊場牽車時，發現拖吊場柵欄沒關，他竟直接上車發動將車開走，拖吊場員工上前攔阻，還差一點被李男輾過，法官依強制罪判李男拘役50日，得易科罰金。

    判決指出，去年9月6日晚上10點多，李姓運將到八德拖吊場領取他違停被拖吊的計程車時，發現拖吊場柵欄沒關好，於是趕緊跳上車，發動汽車後直接駛離；拖吊場員工看到李男未繳罰金就把車開走，急忙上前攔阻，但李男竟不顧對方安危，將對方人拖行甩飛，員工在地上翻滾時，還差一點被車子輾過。

    李男雖然成功逃出拖吊場，但不到5分鐘就後悔，再把車子開回來拖吊場把罰金繳清後離去；警方獲報到場後，李男已離開現場，拖吊場員工堅持報案，警方循線傳喚李男到案，他感到後悔，還說自己當時「理智線斷掉」才會這麼衝動。

    高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，並花錢與拖吊場員工達成和解，法官認為他無視拖吊場員工攔阻，加速行駛導致員工遭拖行翻滾成傷之強暴方式，妨害他人行動自由權利，因此依強制罪判李男拘役50日，得易科罰金，可上訴。

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