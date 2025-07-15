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    百萬網紅涉性侵一審判3年10月 上訴後認罪、賠80萬緩刑免入獄

    余姓百萬網紅被控涉侵女甜點師，一審判刑3年10月，高院考量余男已認罪、且和被害人和解、賠償，已有悔意，改判2年、緩刑5年。（記者楊國文攝）

    余姓百萬網紅被控涉侵女甜點師，一審判刑3年10月，高院考量余男已認罪、且和被害人和解、賠償，已有悔意，改判2年、緩刑5年。（記者楊國文攝）

    2025/07/15 12:28

    〔記者楊國文／台北報導〕經營部落格擁有百萬粉絲的余姓知名影評人，被控在他經營的桌遊店內，性侵女甜點師得逞，一審判刑3年10月，檢察官和余男均上訴，高等法院審酌余男已認罪、賠償80萬元，並提出手寫悔過書，且依調解內容在在部落格道歉公告，改判2年徒刑、緩刑5年。全案可上訴三審。

    判決指出，余男2017年8月間透過交友軟體結識甜點師小如（化名），並於2020年8月起，雇用她擔任其北市桌遊店的甜點師。

    小如提告指稱，余男在2020年9月間，趁她在廚房製作甜點時，自她背後捏肩膀，並貼近她。余男不顧小如明確表示：「我在忙」、「我有男友」、「不要這樣」、「不要碰我」等拒絕之意，並試圖以手臂反抗，仍強吻小如頸部、耳朵及臉頰，更以手指性侵她得逞。10分鐘後，余男再度指侵得逞。台北地檢署認定余男犯行明確，依強制性交罪起訴他。

    台北地院審理時，余男否認性侵犯行，合議庭不採信，判刑3年10月。檢察官和余男均上訴。

    高等法院審理期間，余男認罪，且與小如達成調解，余男賠償她80萬元，另以小如名義，向財團法人新知基金會、財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會、財團法人現代婦人教育基金會等公益團體捐款，小如願接受余男道歉，此外，余男也依照和解書內容，必須在他經營的部落格內刊登道歉公告，及提出手寫悔過書。

    高等法院認定，檢察官雖然上訴一審判刑過輕，但考量余男已和被害人小如和解，並已先賠償部份和解金，已積極彌補被害人，此案之前無前科，且有悔悟之心，今改判余男2年徒刑、緩刑5年，接受3場法學教育。

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