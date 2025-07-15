澎縣警局部分人事異動 7/18交接履新

澎湖縣政府警察局中階警官異動出爐，18日交接履新。（記者劉禹慶攝）

2025/07/15 11:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局基於現階段推動治安工作需要，為有效發揮整體治安功能，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，期能適才適所，發揮所長，提升整體治安效能，案經討論調整中階幹部（股長、組長、派出所正副所長）等相關職務，該局現職人員訂於18日（星期五）辦理到職交接。

此次調整職務人員如下：

一、防治科民力股股長：由督察科督察員呂勝雄調任。

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二、馬公分局第四組組長：由該分局第一組組長劉擇昌調任。

三、馬公分局第一組組長：由後勤科裝備股股長阮順興調任。

四、後勤科裝備股股長：由防治科警務員趙榮文調任。

五、望安分局第一組組長：由交通隊勤務組組長楊正旭調任。

六、交通隊勤務組組長：由馬公分局啟明派出所警務員兼所長許再吉調任。

七、馬公分局啟明派出所警務員兼所長：由西嶼分駐所警務員兼所長顏金泉調任。

八、白沙分局西嶼分駐所警務員兼所長：由防治科警務員李俊彥調任。

九、望安分局第三組組長：由該分局第二組組長呂遙調任。

十、望安分局第二組組長：由督察科督察員戴建章調任。

十一、白沙分局通梁派出所巡佐兼副所長：由該分局警務佐張福瑞調任。

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