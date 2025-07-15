為台鐵區間車遭佔座位起爭執 7旬阿伯企圖亮刀恐嚇罪送辦

鐵路警察與台鐵人員查處73歲王姓男子（穿紅外套者）在台鐵區間車上涉企圖亮刀恐嚇他人的糾紛案。（網友dinosaurs512提供）

2025/07/15 11:50

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群貼文表示，在台鐵新市站搭南下屏東潮州的區間車時，遇到1位73歲阿伯與他人為了佔座位問題起爭執，雙方爭吵後，阿伯險亮出刀子引起恐慌，列車長接獲通報到場查處，並在列車抵達台南站時把阿伯交給鐵路警察。鐵警台南分駐所說明，確有此事，涉企圖亮刀的73歲王姓男子，被依恐嚇罪嫌移送法辦。

鐵路警察局高雄分局表示，該分局台南分駐所所長劉柏均、警員蔡承達於7月14日傍晚6時35分許接獲南市警局110轉報台鐵3247次區間列車停靠新市車站時，有旅客攜帶刀子並發生糾紛，請求警方到場處理。

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該列車抵達台南站後，鐵路警察上車查處，與王男發生爭執的另一造較年輕當事人已不在現場。鐵警調查，攜帶刀子的王姓男子自稱另一造旅客（身分待查）用包包占用多處一般座位等問題，雙方為此發生爭執。

爭執過程，王姓男子說為自我防衛、從後背包中拿出置放在塑膠盒內的陶瓷廚師刀，王男將這把廚師刀交給員警。警方指王男涉嫌刑法305條恐嚇罪。鐵警單位已向台鐵公司申請調閱相關監視器釐清案情始末。

鐵警高雄分局呼籲民眾，無正當理由攜帶具有殺傷力器械之行為，會涉及社會秩序維護法第63條第1項第1款，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，將涉及刑法305條恐嚇罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

鐵路警察上台鐵區間列車查處73歲王姓男子涉企圖亮刀恐嚇他人的糾紛案。（網友dinosaurs512提供）

台鐵列車人員在南下區間車查處73歲王姓男子涉企圖亮刀恐嚇他人的糾紛案。（網友dinosaurs512提供）

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