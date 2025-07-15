婦人討債遭殺害劫財！棄屍「未斷氣」再被猛刺3刀身亡

石姓婦人被殺害後，慘遭棄屍荒野山區。（民眾提供）

2025/07/15 12:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從事資源回收業的60歲石姓婦人去同業張建銘的倉庫索討7萬多元債務，張男竟拿球棒把石婦「打死」劫財，再找來妻子竇子佩協助棄屍，夫妻倆棄屍途中發現石女竟未死絕，竟再拿刀刺她3刀，高雄地檢署偵結後依強盜殺人等罪起訴張姓夫妻二人。

檢方指出，張建銘（32歲）是拆除業者，長期經濟狀況不佳，曾犯下詐欺、過失傷害案件，近來在外積欠他人債務，時常遭債務催討卻無力償還；2022年間，張男曾賣一批廢五金給石姓婦人，石婦付了30萬元收購後，張男認為收購價太低，又向石婦取回一批廢五金自售，原本要從30萬元裡拿7萬多元還給石婦，但張男一直耍賴不還，石婦多次催討未果也只能讓債務一直欠著。

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今年3月13日，被債務逼到走投無路的張男，把歪腦筋動到石女頭上，他佯稱手上有「五包銅、五包鐵」，誘騙石女到他的倉庫收購折抵欠款，石女到場後，接到1通其他業者的付款電話，張男還「好心」先將機車借給石婦，供她外出收取9萬元，待石女收完返回，張男起殺機，拿球棒把她「打死」。

張男見石婦「死亡」，找來妻子竇子佩（40歲）幫忙將石女裝進廢棄冷凍櫃裡，開車將石女載往屏東「棄屍」；途中，張、竇兩人在屏東某加油站加油休息時，聽到後車斗傳來異音，上前查看發現石婦竟然還沒死，張男再拿尖刀狠刺石女3刀，確認她死亡後，將她棄屍在屏東南洲荒野中，並劫走她身上30多萬元用來還債。

石女兒子聯繫不上母親，焦急報案，檢警獲報後立即展開調查，起初張姓夫妻檔向警方辯稱，石女的確有上門討債，但離開後就不知去向。但警方調閱周邊監視器後，確認石女進去後就再未現身，因此懷疑張姓夫妻涉有重嫌，夫妻兩人自知法網難逃，才坦承跟死者有債務糾紛，因而下手殺人。

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