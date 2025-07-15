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    最狂保夾！破億元毒品「一次包夾」送入熊熊爐火

    毒品全部運送至后里垃圾焚化爐銷燬。（警方提供）

    毒品全部運送至后里垃圾焚化爐銷燬。（警方提供）

    2025/07/15 11:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局今年迄今已查獲340公斤三、四級毒品，繼年初公開銷燬140公斤，近日辦理第二次銷燬作業，在后里垃圾焚化爐上演一場宛如「毒品告別秀」的震撼場面，總重200公斤市值破億元的毒品，經由層層監管，最終如玩具般被「一次包夾」送入熊熊爐火中，徹底焚燬。

    台中市刑大今天指出，此次是市警局今年第二次辦理「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」作業，包括K他命、搖頭丸、4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵），以及新興毒品如彩虹菸、第四級毒品西布曲明（Sibutramine，常見以非法添加物形式摻入減重產品），經清查連同施用器具有1154件達200公斤。

    而整個過程猶如一場「毒品告別秀」，警方還會同督察與政風單位，以嚴謹態度逐一清點、封緘，再送入焚化爐，落實證物監督鏈，展現滿滿儀式感，焚燒現場充滿視覺衝擊，猶如將一袋袋黑暗扔入地獄之門，藉由公開銷燬方式，讓民眾了解警方打擊毒品犯罪決心。

    台中市刑大大隊長李明道表示，今年查獲的毒品總量已達340公斤，比去年成長36%，一旦流入市面將嚴重戕害民眾身心，禍害無窮，全數依法處理、絕不容流入市面，警方也會持續貫徹毒品零容忍目標，積極向上溯源阻斷毒品供給及走私管道，讓毒品遠離家園。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    全部運送至后里垃圾焚化爐銷燬。（警方提供）

    全部運送至后里垃圾焚化爐銷燬。（警方提供）

    警方會同督察與政風單位，以嚴謹態度逐一清點、封緘。（警方提供）

    警方會同督察與政風單位，以嚴謹態度逐一清點、封緘。（警方提供）

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