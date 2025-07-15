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    天母女騎士違規紅燈右轉被攔 竟張嘴咬警察

    郭女（紅圈內）昨晚在台北市中山北路七段騎機車違規紅燈右轉，恰好被巡邏經過的員警撞見。（記者王冠仁翻攝）

    郭女（紅圈內）昨晚在台北市中山北路七段騎機車違規紅燈右轉，恰好被巡邏經過的員警撞見。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/15 11:17

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市54歲郭姓女子昨晚騎機車外出，行經士林區天母一處路口時違規紅燈右轉，恰好被行經的巡邏員警見到，當場攔下開罰。未料，郭女不滿被攔下取締，先拍落員警的公務手機，還張嘴咬員警手部，當場被壓制逮捕，依妨害公務現行犯送辦。

    警方調查，郭姓女子昨天晚上9時許騎機車經行經中山北路七段一處路口時違規紅燈右轉，恰好當時士林分局天母派出所陳姓員警騎車巡邏經過該處，目擊違規，隨即將她攔下準備開罰。

    陳員攔下郭女後清查其資料，發現她只有汽車駕照，並沒有機車駕照，有越級駕駛的情況，隨即一併製單舉發。

    沒想到，郭女不滿遭取締，最後居然上前將陳員手上的公務手機拍落在地，陳員見狀上前要將她依妨害公務罪嫌逮捕時，她又張嘴咬陳員手部。陳員最後以強制力要將她壓制逮捕時，她居然又伸腿踢踹陳員腿部，頑強抵抗，但最終仍遭上銬逮捕。

    據悉，郭女事後聲稱，當下被攔下舉發後，一時情緒失控，才會做出攻擊員警的行為。

    警方說，郭女最後被依妨害公務、傷害罪嫌送辦。警方也強調，對於任何妨害公務、暴力抗拒執法之行為，均將依法究辦，絕不寬貸，呼籲民眾配合執法，若對交通違規有異議，可循合法途徑申訴，切勿以身試法。

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