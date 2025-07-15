老公手機暱稱「老婆」還開車接送女子！原配怒告被駁回原因曝光

台中江姓人妻懷疑先生外遇，雖發現先生接送女子上班、暱稱老婆，但無法證明兩人有親密行為，台中地院判決駁回。（情境照）

2025/07/15 10:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中江姓人妻懷疑先生有外遇，拍到先生將機車長期停在疑似外遇對象住處下，且先生還開車載她上班，手機暱稱「老婆」，提告侵害配偶權，要兩人連帶賠償20萬元；不過法官認為，機車停在那，無法證明先生有進屋與她親密互動，手機僅暱稱為「老婆」，並無進一步親密的對話，相關互動僅能證明互動頻繁，但無法證明兩人有不當的男女關係，判決駁回。

判決指出，江姓人妻懷疑先生有外遇，在機車上放置行車紀錄器，拍到先生的機車長期深夜、凌晨停在疑似外遇對象住處旁，質疑是到該名女子家中同居、過夜。

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人妻還指控，2021年9月到12月，先生多次深夜開車接送，已超出平常友誼分際，尤其手機上的通訊暱稱為「老婆」，顯示兩人有私情；兩人更趁她暫與子女同住，多次在家裡私會，提告兩人侵害配偶權，連帶賠償20萬元。

人夫則辯稱，機車長期停在那裡，顯示機車沒使用，並沒有拍到他進出女子公寓，至於開車接送，是因該女子車輛損壞，以每月補貼油資的方式請他接送上大夜班，屬鄰里友人互助，至於手機LINE設定暱稱「老婆」，只是自己個人的喜好，無法證明2人有在交往；女子也表示，多次前往人夫住處只是在客廳作客，兩人並無踰矩的舉動。

台中地院法官審理認為，僅拍到機車停在該處，沒拍到人夫進入女子公寓，無法證明兩人過夜同居，手機設定暱稱為「老婆」，可能是一時開玩笑的戲謔性稱呼，並無進一步親密的對話，相關證據僅能顯示兩人往來頻繁，但並無牽手、摟抱、親吻、等親密舉動或不當舉止，無法證明侵害配偶權，判決駁回。

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