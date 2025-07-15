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    玩BingoBingo輸錢認為被店員嗆聲 男潑汽油洗劫彩券行被逮

    洪嫌逃逸後被警方攔下盤查。（記者陸運鋒翻攝）

    洪嫌逃逸後被警方攔下盤查。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/15 10:47

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市洪姓男子昨天深夜到新店區一間彩券行玩「BingoBingo」，期間輸了大約1萬元左右，又與店員發生口角，竟跑去附近買汽油後朝彩券行潑灑，並搶走現金10萬餘元後逃逸，被下班的2名員警撞見，隨即通報攔截圍捕，最後在北市萬華區將洪嫌壓制逮捕，起獲贓款及毒品吸食器等證物。

    新店警分局調查，46歲洪男為新店安德街某彩券行常客，昨夜11時許玩BingoBingo時，因輸了將近1萬元後心情不好，後來認為遭到店員嗆聲，便跑到附近加油站買了汽油，返回彩券行後朝店員及櫃檯潑灑，再衝進櫃台抽屜搶走10萬9千元現金，隨後騎機車揚長而去。

    由於轄區安康派出所張姓男警及葉姓女警當時正下班溜狗，這一幕全被他們撞見，隨即向所內通報組成專案小組，並擴大調閱周邊監視器，發現涉案機車往中、永和方向逃逸，隨後通報該區警方啟動攔截圍捕。

    據查，永和分局新生派出所蔡姓所長發現機車行蹤後，立即驅車沿著逃逸路線清查，最後在離案發地15公里的台北市萬華中華路二段、艋舺大道路口，將洪男攔下壓制逮捕，搜出贓款10萬9000元及汽油瓶、安非他命毒品吸食器等證物，隨後交由趕抵的新店警方帶回偵辦，整個追捕過程僅花30分鐘左右。

    警詢時，洪嫌辯稱因為在彩券行輸了錢，又遭到店員嗆聲，心生不滿才臨時起意行搶，警詢後依強盜、公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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    警方搜出贓款10萬餘元，毒品吸食器等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方搜出贓款10萬餘元，毒品吸食器等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方將洪嫌壓制逮捕，並搜出10萬餘元贓款、作案工具及毒品吸食器。（記者陸運鋒翻攝）

    警方將洪嫌壓制逮捕，並搜出10萬餘元贓款、作案工具及毒品吸食器。（記者陸運鋒翻攝）

    大批警力到場將洪嫌包圍，起獲贓款10萬餘元。（記者陸運鋒翻攝）

    大批警力到場將洪嫌包圍，起獲贓款10萬餘元。（記者陸運鋒翻攝）

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