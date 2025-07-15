台中豐原五口命案 「李團長」羈押禁見原因曝

台中豐原五口命案的綽號「李團長」的李女，因案發後指示證人刪除對話紀錄，有湮滅證據及勾串證人之虞，台中地院裁准羈押禁見。（記者陳建志攝）

2025/07/15 10:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中豐原五口命案綽號「李團長」的李女，之前訊問後以15萬元交保，台中地檢署檢察官在調查金流，以及手機數位鑑定後，昨天核發拘票將她拘提到案，訊後依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押、禁見獲准，台中地院表示，李女案發後有指示證人刪除對話紀錄，要求證人改使用其他帳號聯繫，有湮滅證據及勾串證人之虞，因此裁定羈押、禁見。

台中地檢署偵辦豐原五口命案，曾在4日持搜索票，約談李姓女子（45歲）、張姓女子（35歲）到案，分別命以15萬元交保、限制住居，但李女僅以15萬交保，引發議論質疑太輕。

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台中地檢署在搜獲新事證後，昨天拘提李女訊問，認為其涉犯詐欺、偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，並有反覆實行同一犯罪之虞，並有羈押必要，向法院聲請羈押、禁見，今天凌晨台中地院裁定羈押、禁見。

台中地院今天表示，依李女供述，及證人證述與卷證資料，確認李女涉犯詐欺、偽造文書及恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台中地院指出，李女在案發後有指示證人刪除對話紀錄，到案後又更換LINE帳號，並有傳送訊息要求證人改使用其他帳號聯繫及傳送訊息影響證人證述的舉動，足認李女有湮滅證據及勾串證人之虞，具有羈押之原因及必要性，依法裁定羈押，並禁止接見、通信。

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