蘭潭後山步道搶修封閉 6旬男闖封鎖線迷路

蘭潭後山步道進行搶修全線封閉。（圖由嘉義市消防局提供）

2025/07/15 10:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市蘭潭風景區受丹娜絲颱風摧殘，蘭潭後山步道喬木、竹林倒伏嚴重，6日起全面封閉進行搶修，一名65歲男子昨闖過封鎖線，自行步行於蘭潭後山步道，傍晚5點許迷失方向，打119報案求援，嘉義市消防局派遣約10名人員到場搜救，在50公尺深斜坡下方尋獲男子趴在懸崖邊樹枝，合力將他拉上安全步道，順利救出蘭潭後山。

嘉義市消防局昨傍晚5點19分獲報，該名男子自蘭潭濟福宮出發，進入後山步道，因步道被倒塌樹木阻斷，他離開步道下切至溪谷後，再往上切尋覓路徑，不料迷失方向，幸好待救處還有訊號可打電話，自行通報119求援。

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市消防局蘭潭消防分隊獲報，由小隊長黃志能帶隊，約10人到場分組救援，一組人從鎮德宮出發，另一組由二漢坡出發，經Google地圖指引，抵達後山步道6號接近定位點後，撥通電話請待援男子1分鐘吹2次哨子，讓救援人員可辨識方向，搜救人員下切至約50公尺深斜坡，尋獲緊握樹枝、趴在懸崖邊的待援男子，將他救起，重新回到後山步道，並回到環潭公路，經救護人員檢傷，男子意識清楚、生命徵象穩定，僅有輕微擦傷。

市消防局提醒，蘭潭風景區設施災損嚴重，後山步道有多處喬木倒塌、邊坡鬆動災情，有通行危險，嘉義市政府並於6日公告，蘭潭後山步道全線封閉，請民眾不要進入。

男子闖入封鎖的蘭潭後山步道，因迷失方向而受困。（圖由民眾提供）

搜救人員在深約50公尺斜坡，找到待援男子將他救出。（圖由民眾提供）

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