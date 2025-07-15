高雄大樓藏毒品分裝場 查獲市值近2千萬古柯鹼、毒咖啡和衝鋒槍

警方進入大樓內壓制嫌犯。（民眾提供）

2025/07/15 10:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市刑事警察大隊今（15）日宣布破獲毒品分裝場，當場查扣1公斤重的毒品古柯鹼、市值近1800萬元，4000多包毒咖啡、市值近200萬元，現場並藏有2把仿制式衝鋒槍和10枚子彈，逮捕4名皆20多歲的嫌疑人。

高市刑大指出，刑大偵 7隊、苓雅分局偵查隊及凱旋路派出所近期接獲情資，指在大寮區光明路一棟大樓內藏有大量毒品，並在裡頭進行毒品分裝、出貨和販售賺取暴利。

請繼續往下閱讀...

警方專案小組鎖定後，經過多日埋伏蒐證，近日見時機成熟，兵分多路分持拘票、搜索票前往查緝，於屋內一舉逮捕劉男（27歲）、李男（24歲）、蔡男（20歲）、曾男（20歲）等４名嫌疑人，並於屋內查獲大批毒品，包括1公斤重的古柯鹼、4000多包混合式毒品咖啡包及K他命等，以及製毒原料、分裝機具，現場並查獲2把仿制式衝鋒槍和10枚子彈。

警方表示，該販毒集團藏身於大樓內，利用大樓門禁管控、把風之便利，作為混合式毒品咖啡包分裝場，使用攪拌器具將毒品原料混合各種調味用果汁粉，製作成毒品咖啡包，並使用分裝機器設備包裝毒品咖啡包，高速自動化包裝出貨、謀取巨額暴利，規模龐大且對社會危害深鉅，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例等案移送至台灣高雄地方檢察署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方進入大樓內壓制嫌犯。（民眾提供）

大樓內查獲古柯鹼、毒咖啡和2把仿制式衝鋒槍等證物。（民眾提供）

毒品分裝場內4名嫌疑人被帶回偵辦。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法