學霸女律師在健身房偷1萬3千元 移付懲戒結果出爐

邱姓女律師因貪念竊取北市健身房女性更衣室置物櫃內的1萬3千元，台北地檢署將她移付懲戒，律師懲戒委員會決議應予申誡、並須接受律師倫理規範教育課程6小時。（記者楊國文攝）

2025/07/15 10:20

〔記者楊國文／台北報導〕知名大學畢業的邱姓女律師，3年前出國留學前夕，因心生貪念，竟在北市健身房女性更衣室置物櫃內，竊取別人的1萬3000元現金，被判處拘役20日確定，台北地檢署依違反律師法規定，將邱女移付懲戒，律師懲戒委員會認為，邱女犯行雖與執行律師職務無關，但她身為律師行竊，損害律師名譽，決議應予申誡處分、並須自費接受律師倫理規範6小時研習。

律師懲戒委員會調查，現年31歲的邱姓女律師，2022年7月7日中午，在北市WORLD GYM某分店女性更衣室內，竊取黃姓女子放在置物櫃內1萬3000元現金，黃姓女子報警處理。台北地檢署偵查後，將邱女依竊盜罪起訴。

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台北地院審理時，邱女坦承犯行，辯稱當時準備出國留學，因學費高達400萬元，其負擔、壓力甚大，見黃女置物櫃內放有現金，而一時貪心竊取款項，非常後悔，向黃女道歉，並賠償5萬元，獲得黃女原諒，北院依竊盜罪判邱女拘役20天，全案於去年2月6日確定。

台北地檢署認為，邱女身為律師知法犯法，影響律師聲譽，違反律師法第73條、76條等規定，將邱女移付懲戒。

律師懲戒委員會認為，邱女在警詢、偵查、法院審理時均自白犯行，竊盜1萬3000元金額不多，雖與其執行律師職務無涉，因一時貪念而犯下竊盜，仍有損律師名譽、專業與形象，決議邱女應予申誡處分、並須自費接受律師倫理規範6小時研習；可向律師覆審委員會請求覆審。

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