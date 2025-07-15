為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    學霸女律師在健身房偷1萬3千元 移付懲戒結果出爐

    邱姓女律師因貪念竊取北市健身房女性更衣室置物櫃內的1萬3千元，台北地檢署將她移付懲戒，律師懲戒委員會決議應予申誡、並須接受律師倫理規範教育課程6小時。（記者楊國文攝）

    邱姓女律師因貪念竊取北市健身房女性更衣室置物櫃內的1萬3千元，台北地檢署將她移付懲戒，律師懲戒委員會決議應予申誡、並須接受律師倫理規範教育課程6小時。（記者楊國文攝）

    2025/07/15 10:20

    〔記者楊國文／台北報導〕知名大學畢業的邱姓女律師，3年前出國留學前夕，因心生貪念，竟在北市健身房女性更衣室置物櫃內，竊取別人的1萬3000元現金，被判處拘役20日確定，台北地檢署依違反律師法規定，將邱女移付懲戒，律師懲戒委員會認為，邱女犯行雖與執行律師職務無關，但她身為律師行竊，損害律師名譽，決議應予申誡處分、並須自費接受律師倫理規範6小時研習。

    律師懲戒委員會調查，現年31歲的邱姓女律師，2022年7月7日中午，在北市WORLD GYM某分店女性更衣室內，竊取黃姓女子放在置物櫃內1萬3000元現金，黃姓女子報警處理。台北地檢署偵查後，將邱女依竊盜罪起訴。

    台北地院審理時，邱女坦承犯行，辯稱當時準備出國留學，因學費高達400萬元，其負擔、壓力甚大，見黃女置物櫃內放有現金，而一時貪心竊取款項，非常後悔，向黃女道歉，並賠償5萬元，獲得黃女原諒，北院依竊盜罪判邱女拘役20天，全案於去年2月6日確定。

    台北地檢署認為，邱女身為律師知法犯法，影響律師聲譽，違反律師法第73條、76條等規定，將邱女移付懲戒。

    律師懲戒委員會認為，邱女在警詢、偵查、法院審理時均自白犯行，竊盜1萬3000元金額不多，雖與其執行律師職務無涉，因一時貪念而犯下竊盜，仍有損律師名譽、專業與形象，決議邱女應予申誡處分、並須自費接受律師倫理規範6小時研習；可向律師覆審委員會請求覆審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播