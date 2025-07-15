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    台中凌晨驚魂！BMW停紅燈冒煙 母帶幼女逃出、車頭燒成火球

    BMW瞬間燒成火球。（民眾提供）

    BMW瞬間燒成火球。（民眾提供）

    2025/07/15 09:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區天津路15日凌晨驚傳火燒車！一輛BMW 1系列轎車在市區等紅燈時，突然熄火、冒煙並迅速起火燃燒，整個車頭瞬間陷入火海，場面驚險駭人，36歲女駕駛當時正載著年僅8歲女兒返家，突如其來的火勢讓她倆驚魂未定，所幸母女機警下車逃生，未受傷害。

    台中市第二分局在凌晨2時21分接獲報案，立刻派出立人派出所警力趕赴現場，並聯繫消防局出動5輛消防車與11名人員進行灌救，現場只見火勢猛烈將車頭幾乎吞噬，所幸警消聯手迅速撲滅，於凌晨2時33分控制火勢，無人傷亡。

    起火地點位於天津路二段，鄰近山西路與文昌東一街口，事發時正值凌晨時段，現場交通一度受影響，警方迅速展開交通管制與疏導作業，事故處理與現場清理工作持續到凌晨4時30分，才全面恢復通行。

    經查，盧女當時等紅燈時車輛突然熄火，隨即冒煙，意識到異常後她趕緊帶女兒下車並聯絡拖吊車，沒想到車輛短時間內迅速起火，初步研判起火原因可能與引擎故障有關，確切原因尚待消防局火調人員進一步釐清；第二分局長鍾承志呼籲民眾，行車時如遇機械異常務必冷靜應對，迅速撤離車輛，並養成定期檢修習慣，預防機件故障釀災。

    消防人員緊急灌救。（民眾提供）

    消防人員緊急灌救。（民眾提供）

    BMW車頭燒毀。（民眾提供）

    BMW車頭燒毀。（民眾提供）

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