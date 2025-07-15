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    租屋輕生害淪凶宅！房東告死者母求償400萬 判決出爐

    死者母親主張，兒子自殺並非出於加害他人故意，難以構成《民法》第184條侵權責任，且她本身已因重度精神疾病而受監護宣告，僅能推測兒子可能因無法承受寵物死亡的打擊而心生絕念，事故當時應無辨識行為後果之能力。示意圖。（美聯社）

    死者母親主張，兒子自殺並非出於加害他人故意，難以構成《民法》第184條侵權責任，且她本身已因重度精神疾病而受監護宣告，僅能推測兒子可能因無法承受寵物死亡的打擊而心生絕念，事故當時應無辨識行為後果之能力。示意圖。（美聯社）

    2025/07/15 09:27

    〔記者劉詠韻／台北報導〕朱姓男子於出租屋內輕生亡，房東主張原本市價千萬的基隆房產價值重挫，提告朱母應於遺產範圍內負擔賠償責任。朱母反駁，自殺非惡意侵害行為，兒子可能因寵物離世情緒崩潰才走上絕路，無須為意外買單。台北地方法院審理指，即使輕生屬個人行為，仍應設想對他人權益的影響，朱母亦未證明兒子當時喪失辨識能力，判賠188萬餘元。全案可上訴。

    判決指出，張男於2022年6月28日將基隆市房屋出租予朱男，未料同年8月朱男卻在屋內輕生身亡。張男表示，事故導致該房產被市場視為「凶宅」，價格一落千丈，估算損失約400萬元，並請求朱母在繼承遺產範圍內賠償。

    朱母主張，兒子自殺並非出於加害他人故意，難以構成《民法》第184條第1項侵權責任，且她本身已因重度精神疾病而受監護宣告，僅能推測兒子可能因無法承受寵物死亡的打擊而心生絕念，事故當時應無辨識行為後果能力。

    朱母續指，張男並未舉證朱男事發前遭遇何種重大打擊，輕生行為多出於一念之間，難以要當事人在走上絕路前，仍設想該行為是否會造成房價損失。

    台北地院審理，不動產雖未遭物理性破壞，但「凶宅」一詞雖無法律明文定義，卻依據內政部訂定的不動產買賣契約書範本，若房屋於持有期間發生自殺或兇殺致死事件，即屬應告知事項，可見「凶宅」於市場上確有交易影響。

    法官認，儘管輕生為個人結束生命所選擇的方式，但行為人仍應注意避免自殺行為造成他人損害，審酌朱男生前並無精神疾病紀錄，朱母亦未能具體證明其子在事故發生時無行為能力，判決她須於遺產範圍內賠償張男188萬5125元。全案仍可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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