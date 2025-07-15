交保後還隔空串供？豐原五口命案「李團長」羈押禁見

豐原5口命案關鍵人之一的李女（李團長）被羈押禁見，圖為李女到當舖找王家姊妹蓋印章，辦理抵押房屋貸款的畫面。（資料照，民眾提供）

2025/07/15 08:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中「豐原五口命案」的關鍵人物「李團長」李女（又稱團購主），本月4日被檢警傳喚後，她全盤否認涉案，台中地檢署當時尚無實質證據，裁定15萬元交保，近日檢方陸續收到銀行金流與刷卡記錄，以及死者手機訊息解開等證物，再加上李女交保後又疑似隔空串證，昨天（14日）拘提李女，依涉嫌詐欺、偽造文書及恐嚇等罪名聲請羈押禁見，台中地方法院今天凌晨准予羈押與禁見。

中檢聲押的主要理由，包括李女涉嫌恐嚇王家，又有反覆犯罪等疑慮，至於李女涉嫌串供部分，是她以15萬元交保後，竟於臉書發文給代購黃金的業者，「這幾天警方可能會找上門（業者），請據實告訴警方，她是否常拿金塊賣業者」，此貼文被網友質疑是「此地無銀三百兩」，檢方也懷疑是隔空串證。

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台中地檢署昨天依新取得證據，包括王家刷卡記錄、王家與李女的金流、王家死者手機訊息等，認為她涉犯詐欺、偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，以及有勾串共犯或證人之虞，並有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押、禁見獲准。

豐原王家五口疑因受投資黃金等詐騙而債臺高築，本月2日被發現陳屍住處，關鍵人物是張姓美容師與李女，張女介紹王家認識李女，李女慫恿王家每月刷15萬元信用卡買黃金，黃金交給李女，李女則支付王家卡費，再給3000元酬勞佣金給王家，王家嚐到甜頭而擴大投資。

李女又慫恿王家投資200萬元團購，卻於今年農曆年後，李女沒支付刷卡費，又宣稱王家違約，要求賠償500萬元，王家為此背負債務，李女還暴力威脅討債，又介紹當舖給王家姊妹，抵押房子貸款200萬元，年息高達48％，這可能是壓垮王家的最後一根稻草。

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