新竹科技董座買敞篷超跑給小三 董娘蒐證提告案情大逆轉

新竹科技董座買敞篷超跑給小三，董娘蒐證提告。（情境照）

2025/07/15 07:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某科技公司吳姓董座愛上在鄭姓酒店公關，董娘甚至發現老公買敞篷超跑給小三開，憤而提告要求小三賠100萬元，新竹地院審理發現，鄭女最多只是逢場作戲，且是工作性質使然，並未對吳男投入感情，更無破壞他人婚姻之意，因此駁回董娘之訴。

108年結婚的張女說，先生吳男去年6月至鄭女上班的酒店消費，兩人多次私下出遊，去年8月吳男更要求私人司機至鄭女家中載她外出約會。吳男除多次贈送禮物給鄭女外，另於去年10月間購買1輛敞篷超跑給鄭女，她無意間在家中發現該車停車繳費單，始發現上情。

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去年11月她偶然聽到吳男與鄭女聊天，才知道二人已交往數月，吳男並坦承有曖昧關係。她憤而向鄭女求償100萬元。

鄭女則說二人是酒客與服務小姐關係，是因工作需求替吳男擋酒而陪同出席酒局、飯局，並未與吳男交往，是因小孩運動會向吳男借車而非受贈。

吳男於審理時證稱與鄭女有曖昧關係，有親吻但沒有發生性關係。她上班時間出去就要付費，如果是鄭女放假的時間就不用付費。

法官調查，去年11月吳男要向鄭女拿回車鑰匙時稱「我們就到這吧!我家裡都知道了！我一開始就不該跟妳聯絡，對不起了。」，鄭女回應「???我們又沒關係???」、「請問到底發生什麼事？我好好上個班也有我的事？」法官認鄭女並未對吳男投入感情，亦無要破壞婚姻的意思。

衡諸社會常情，於酒店擔任酒店公關陪侍，為獲客人點檯青睞進而消費，因工作需求不免會與酒客保持曖昧及聯繫，甚或與酒客出場、出遊以賺取收入。況張女所提之證據，均未見二人有何親密照片或相互表達愛意之親暱對話，顯見鄭女並無與吳男發展男女交往關係之意，最後判決駁回張女之訴。

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