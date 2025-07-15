房客身亡成凶宅 新竹縣房東求償被駁

房客燒炭自殺成凶宅，房東求償損失遭駁。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/15 07:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣朱女將房子租給葉女使用，沒想到葉女兒子竟在屋內尋短身亡，朱女認為房子已成凶宅，交易價格至少砍3成，而向葉女求償204萬元，新竹地院審理認為，該屋實體並未遭破壞，且無法律依據認定凶宅價值減損需由房客負擔，因此判決駁回房東之訴。

朱女說，葉女承租她新竹縣房屋，跟兒子與鄭男共同居住，並由鄭男擔任連帶保證人。葉女兒子竟於去年5月在屋內身亡，致房屋成為「非自然身故情事」因素之房屋，即俗稱之凶宅，使房屋交易價值減損，日後難以出租或出售，依據實價登錄價格，房屋約值680萬元，因成為凶宅致交易價格至少減少3成，亦即損害為204萬元。

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法官認為，房屋雖因發生自殺事件，依一般人對凶宅之主觀認知仍存有嫌惡、畏懼心理，固將使該不動產在市場交易價值上有所減損，而房屋並未因自殺事件實際上發生外觀形體毀損滅失、實體破壞或功能減損喪失，並不影響所有權人占有使用該屋，原告所有權行使未受限制，房屋所有權未受侵害。故房東請求房客賠償房屋交易價值減損、連帶保證人負連帶賠償責任，於法尚屬無憑，不應准許。

法官審酌葉女兒子主觀上係出於殘害自己生命而自殺，難認其於自殺時，尚可顧及認知或預見房屋將成為凶宅，因此也不構成侵權行為，最後判決駁回全案。

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