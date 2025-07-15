為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    房客身亡成凶宅 新竹縣房東求償被駁

    房客燒炭自殺成凶宅，房東求償損失遭駁。（記者蔡彰盛攝）

    房客燒炭自殺成凶宅，房東求償損失遭駁。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/15 07:54

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣朱女將房子租給葉女使用，沒想到葉女兒子竟在屋內尋短身亡，朱女認為房子已成凶宅，交易價格至少砍3成，而向葉女求償204萬元，新竹地院審理認為，該屋實體並未遭破壞，且無法律依據認定凶宅價值減損需由房客負擔，因此判決駁回房東之訴。

    朱女說，葉女承租她新竹縣房屋，跟兒子與鄭男共同居住，並由鄭男擔任連帶保證人。葉女兒子竟於去年5月在屋內身亡，致房屋成為「非自然身故情事」因素之房屋，即俗稱之凶宅，使房屋交易價值減損，日後難以出租或出售，依據實價登錄價格，房屋約值680萬元，因成為凶宅致交易價格至少減少3成，亦即損害為204萬元。

    法官認為，房屋雖因發生自殺事件，依一般人對凶宅之主觀認知仍存有嫌惡、畏懼心理，固將使該不動產在市場交易價值上有所減損，而房屋並未因自殺事件實際上發生外觀形體毀損滅失、實體破壞或功能減損喪失，並不影響所有權人占有使用該屋，原告所有權行使未受限制，房屋所有權未受侵害。故房東請求房客賠償房屋交易價值減損、連帶保證人負連帶賠償責任，於法尚屬無憑，不應准許。

    法官審酌葉女兒子主觀上係出於殘害自己生命而自殺，難認其於自殺時，尚可顧及認知或預見房屋將成為凶宅，因此也不構成侵權行為，最後判決駁回全案。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播