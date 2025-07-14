7/14 今彩539頭獎開1注 800萬獎落新北

7月14日開獎的第114000170期今彩539頭獎開出1注、第114000056期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/07/14 22:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月14日開獎的第114000170期今彩539頭獎開出1注，由

新北市新莊區中平路112號「鋐運旺公益彩券投注站」開出；第114000056期威力彩頭獎摃龜。

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第114000056期威力彩中獎號碼為「第一區：03、06、19、22、37、38。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共42注中獎，每注可得2萬元；伍獎共247注中獎，每注可得4000元；陸獎共1429注中獎，每注可得800元；柒獎共2729注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4298注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9156注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2689注中獎，每注可得100元。

第114000170期今彩539中獎號碼為「08、11、12、29、36」。頭獎1注，可得800萬元；貳獎共296注中獎，每注可得2萬元；參獎共9858注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3173注中獎，每注可得50元。

第114000170期39樂合彩中獎號碼為「08、11、12、29、36」。四合共15注中獎，每注可得21萬2500元；三合共583注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8671注中獎，每注可得1125元。

第114000170期3星彩中獎號碼為「092」。壹獎共31注中獎，每注可得5000元。

第114000170期4星彩中獎號碼為「6400」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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