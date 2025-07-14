中山分局警員遭撞昏迷 彰化家扶祈願幫汶融集氣

台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融執勤時被撞重傷昏迷指數僅4，彰化家扶在臉書發文希望各界為他集氣。（彰化家扶中心提供）

2025/07/14 22:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融，12日凌晨執勤時遭計程車撞飛，頭部重創、陷入昏迷，送台大醫院急救後歷經兩次開顱手術，昏迷指數從3升至4，情況仍危急。來自彰化竹塘、出身清寒家庭的他，是彰化家扶中心扶助長大的自立青年。彰化家扶今（14日）在臉書發文祈願，「他是我們的驕傲，拜託大家一起為汶融集氣加油！」

蔡汶融出生於彰化縣竹塘鄉，國中時父親因病去世，母親獨自撫養三名子女，生活困頓。身為長子的他一肩挑起家庭重擔，高職就讀電機科時，因母親罹患糖尿病與地中海型貧血，他選擇放棄更有前景的工程工作，轉而考取國立台北護理健康大學護理系，後來更投身警界，希望幫助更多人。

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「因為被幫助過，更想成為那個能幫助別人的人。」彰化家扶中心主任王震光說，蔡汶融學生時期便積極投入志工服務，曾加入台北榮總志工隊。早年他家曾受到地方分駐所年輕員警照顧、送物資，那份溫暖與激勵，也讓他立志穿上警察制服，成為一名真正守護人民的「人民保母」。

家扶中心貼文呼籲，「請大家一起為蔡汶融祈福集氣，他還有媽媽、有未完的夢想。」退休督導林姓社工更哽咽表示，汶融是個懂事又孝順的孩子，家扶辦活動需要幫忙，他總是義不容辭擔任志工。「蔡媽媽還在等他回家，我們都等著他醒過來。」

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