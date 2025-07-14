台中17歲高中生在家中無呼吸心跳 緊急送醫不治

救護車緊急將少年送醫，但最終仍宣告不治。示意圖。（資料照）

2025/07/14 20:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區今（14）日發生一起憾事，一名年僅17歲的高中男學生，晚餐時間家人沒見他現身，敲門進房赫然發現少年倒臥房內、無呼吸心跳，家人驚慌報警並由消防局救護車緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。

警方與鑑識人員隨後到場勘驗，現場未發現明顯外力介入跡象，初步排除他殺，檢方將報請檢方明日相驗，進一步釐清確切死因，而暑假才剛過不到半個月就傳出不幸，令人遺憾。

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