拿球棒打死啃老哥 法官因這2原因輕判

台中游姓男子去年見哥哥攻擊母親，持球棒打死哥哥，台中地院法官輕判3年。（警方提供，資料照）

2025/07/14 20:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中45歲游姓男子不滿大他3歲的哥哥常跟父母要錢、啃老，去年1月返家時看到哥哥和母親發生拉扯，還拿破酒瓶要攻擊媽媽，一氣之下拿木製球棒狂打哥哥頭部，造成他傷重不治，游男被逮捕後，檢方依殺人罪起訴，並具體求刑6年，台中地院今一審宣判，因符合自首要件，且其情可憫減刑，依殺人罪判處有期徒刑3年，可上訴。

游姓男子去年1月22日晚間返家，看到哥哥因要錢和媽媽發生拉扯，家中桌椅、電器散落一地，哥哥還拿破裂的酒瓶企圖攻擊媽媽，一氣之下拿起家中的木棒朝哥哥揮打，游兄見狀跑出屋外卻被機車絆倒，游男見狀持木棒朝他頭部、身體猛打，造成他頭部重創傷重不治，游男被捕後依家暴殺人罪起訴，全案由台中地院審理。

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台中地院上月開庭，游男的母親出庭表示，長子經常跟她要錢，就連房產也拿去抵押貸款，讓她到現在還在付利息，當天是長子又跟她要錢，因要不到起衝突，次子返家發現，才會一時氣憤犯案，當庭跟法官求情，希望能輕判。

台中地院今天一審宣判，游男獲得輕判，法官依殺人罪判處3年有期徒刑。台中地院表示，游男犯案後留在現場，主動向員警坦承犯行，符合自首要件，依刑法第62條規定減刑。

此外，游男犯下本案，係因哥哥長期對家人需索無度，對此備感無力，加以案發當日返家目睹哥哥除破壞家中物品外，竟持破酒瓶欲攻擊母親，在此壓力下殺害哥哥以求全家獲得解脫，其與一般殺人案件是出於怨隙、逞凶鬥狠、財務糾紛或隨機殺人的動機、手段有別，依刑法59條規定予以減刑。

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