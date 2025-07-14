台泥子公司三元能源大火晚間延燒4樓 空污擴及8公里3區受影響

台泥子公司三元能源科技工廠今晚火勢延燒4樓，空氣污染擴及8公里3區受影響。（民眾提供）

2025/07/14 19:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座超級電池工廠台泥子公司三元能源科技今發生爆炸起火燃燒，造成15人受傷送醫，今晚火勢延燒4樓，消防局增派人力支援，空氣污染擴及8公里，測得PM2.5濃度升高，影響小港、林園與大寮3區，所幸有毒氣體氫氟酸未再檢出，環保局今晚緊急發布空污警訊，提醒民眾留意。

小港區臨海工業區三元能源科技今進行電池充放電測試作業，突然發生爆炸起火燃燒，造成12名工廠員工輕微擦傷及3名消防人員輕微灼傷，今晚火勢擴大延燒至4樓，消防局增派人車趕赴現場，總計出動68車151人前往搶救，包含8個機器人、2部怪手、2台無人機。

請繼續往下閱讀...

此外，今晚風向偏西風，火點下風處2公里內小港區鳳宮里、店鎮里感測器受影響有明顯高值情形，測得PM2.5濃度40至70μg/m3，污染物更往下風處擴散，擴大影響影響8公里，包括小港、林園與大寮共3區，測得PM2.5濃度小幅上升，約20至30μg/m3。

環保局今晚緊急發布空污警訊，目前風向仍為偏西風，火場周邊易有異味，污染物預估影響下風處小港、林園與大寮3區，請下風處及周邊民眾持續做好個人防護，環保局持續於現場監測周遭空氣品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法