土城狠夫也有保護令 衛福部跨部會議：家暴互控多 須辨別真正受害人

新北市土城區謝姓男子（見圖）當街刺死張姓妻子及小姨子。衛福部召開跨部會會議檢討，保護司長張秀鴛指出，未來將研擬新指引，希望就現象確認暴力本質，以因應高危險情況，辨別真正的被害人，避免資源錯置。（資料照）

2025/07/14 19:11

〔記者林志怡／台北報導〕新北市土城區日前發生姊妹遭當街砍殺的重大親密關係暴力事件，衛福部今日上午召開跨部會會議檢討。衛福部保護司長張秀鴛指出，會中提出5項改進方向，其中針對當事人都有聲請保護令的情況，未來將研擬新指引，希望就現象確認暴力本質，以因應高危險情況，辨別真正的被害人，避免資源錯置。

1名謝姓男子曾多次家暴妻子，妻子聲請保護令後，竟埋伏於妻子住處，在妻子與小姨子出門時，開車狠撞後砍殺姊妹2人，事後還在臉書狂發限時動態，表示已經將老婆與小姨子殺害。

請繼續往下閱讀...

衛福部今日上午召開跨部會「家庭暴力及性侵害防治推動小組會議」，邀集司法院、法務部、教育部、內政部警政署、地方政府及專家學者與會，並由衛福部次長呂建德主持。

張秀鴛指出，會中全面檢視案件後，認為保護令聲請核發等處置都沒有問題，「唯獨遺憾是，違反保護令的案件聲請後，沒得到檢察官認可，沒有聲請法院核發羈押與責付條件。」

此外，張秀鴛說明，家暴的衝突過程中，雙方可能出現互相推擠受傷，成員間都有不當傷害，並出現雙方都聲請保護令的情況，比率約落在10%，而這次案件中，謝姓男子與妻子也「互為相對人」、都有聲請保護令。

張秀鴛說，未來希望針對這類當事人互為相對人的情況研擬特別評估及處理原則，以求確實檢視暴力原因、權力關係，從現象看暴力本質，避免單從表象來識別被害人，導致兩方都有保護令、重複使用第一線資源。

另，張秀鴛指出，會中也希望強化第一線人員教育，提高對於親密關係暴力高風險徵兆的敏感度與應對能力；警政署則會就跨轄區通報應變流程採取一致性做法，避免分工不同造成斷點。

張秀鴛表示，法務部則提出希望由保護司邀集法務部、司法院、警政署等單位，針對刑事程序流程與相關網絡，檢視有無可精進作為，針對家暴案件刑事處理流程進行制度性檢視。

除此之外，張秀鴛提到，會中也請新北市政府儘速啟動整合性悲傷輔導與心理支持機制，協助受害人子女及其家庭走出創傷，也希望透過面對系統間的落差與警訊，檢討制度性缺口，強化「保護令有效」、「被害人即時獲援」、「加害人有效處遇」等目標，盡最大努力防止憾事重演。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法