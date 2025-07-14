調查官淪詐團收簿手 1次記2大過免職

法務部調查局。（資料照）

2025/07/14 18:16

〔記者王定傳／台北報導〕法務部調查局高雄市調處劉姓調查官，去年兼差當外送員貼補家用，卻幫詐團當起「收簿手」，台中地檢署日前將他依詐欺罪嫌起訴；調查局認為劉身為執法人員，竟涉入詐騙集團犯罪，違抗政府重大政令及損害國家司法威信，更戕害社會對調查局執行職務信賴，嚴重敗壞調查人員聲譽，今日經考績委員會決議通過，並經局長核定，予以1次記2大過免職處分。

台中地檢署調查，劉男原擔任警員在港警隊服務，後來考上調查局擔任調查官，去年兼差外送，卻幫詐騙集團運送內有被騙民眾金融卡和帳戶的包裹，劉男依指示先到台中西屯一間超商取包裹，再拿到西屯的空軍一號貨運站轉寄給詐團。

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劉男到案時則否認擔任詐欺集團「收簿手」，辯稱是從臉書社團看到訊息，對方以每單1500元要求幫忙寄送文件，因需要貼補家用才接案，不知道是違法的，且自己月薪8萬元，不會為一單1500元讓自己涉險，且有傳訊息詢問對方，對方也說裡面僅是客戶資料。

檢方認為，劉男擔任外送員，需要送60至70單才可賺到5千元，劉卻以8分鐘的機車路程，即入帳4900元，顯然已可預見超額報酬涉及不法，不採信說詞，依詐欺罪起訴。

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