積欠罰鍰45萬 「機場黃牛」房屋被查封法拍急辦分期繳納

莊姓機場黃牛積欠罰鍰45萬餘元，行政執行署查封其名下房屋並函文告知。（記者余瑞仁翻攝）

2025/07/14 18:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市57歲莊姓男子在桃園機場以白牌車從事非法攬客、載客行為（俗稱機場黃牛），6年來被航警局攔檢查獲216次，累積滯欠罰鍰45萬3600元均未繳納，被移送法務部行政執行署桃園分署強制執行仍拒不繳納，執行官查出莊男有一筆繼承的房屋財產，使出絕招聲請查封準備法拍，嚇得莊男趕緊出面辦理每月1萬元分期繳納，暫解房屋遭法拍危機。

桃園機場日前發生機場黃牛拒檢逃逸導致外籍旅客受傷，嚴重損及國家門面形象事件，桃園分署與航警局6月17日共商對策，決議對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行；此案莊男是列管違規大戶第3名，累積滯欠罰鍰45萬3600元，桃園分署受理執行後，先行扣押其於金融機構存款，惟均無所獲，經調查莊男財產資料，發現莊男名下有1間位於中壢區因繼承而來的房屋，於是函請地政機關辦理查封登記。

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莊男獲悉名下房屋被查封恐遭法拍，趕忙於本月11日前往桃園分署辦理分期繳納，他稱說自己目前已經沒有在機場攬客載客，目前工作收入不穩定，請求每月繳納1萬元，分45期繳納完畢，且擔心驚動到家中年事已高的長輩，請求不要拍賣房屋。

桃園分署審核後准許莊男分期繳納，且房屋維持查封狀態禁止移轉，同時也告知莊男將持續調查其收入狀況，若發現已顯有資力可一次完納而仍不繳清罰鍰，得依職權廢止分期並繼續執行房屋拍賣程序。

桃園國際機場黃牛橫行，圖為行政執行署桃園分署會同航警掃蕩。（資料照）

莊姓機場黃牛積欠罰鍰45萬餘元被查封房屋，趕忙至桃園分署辦理分期繳納。（記者余瑞仁翻攝）

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