為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    爭祖產18刀砍死哥哥判13年6月 7旬翁憂死獄中上訴求減刑

    彰化高姓男子持斧頭、摺疊刀殺死哥哥，一審判13年半上訴二審，今天台中高分院開庭希望法官能減刑輕判。（記者陳建志攝）

    彰化高姓男子持斧頭、摺疊刀殺死哥哥，一審判13年半上訴二審，今天台中高分院開庭希望法官能減刑輕判。（記者陳建志攝）

    2025/07/14 17:49

    〔記者陳建志／台中報導〕彰化員林72歲高姓老翁，因不滿祖產分配、祭拜等問題，與哥哥常起嫌隙，去年2月預藏斧頭和摺疊刀，狂砍哥哥18刀後逃到南投，遭警方追緝逮捕送辦，彰化地院審結，依家暴殺人罪處13年6月刑期，高男認判太重，上訴台中高分院今天開庭，強調自己年紀已大，希望能減刑輕判，否則恐老死在獄中。

    檢警調查，72歲高姓老翁與哥哥同住在員林市三合院，去年2月7日下午4點多，老翁從隨身手提袋內拿出斧頭揮擊哥哥頭部14次，再持摺疊刀刺向哥哥胸部4次，致哥哥頭部及前胸多處撕裂傷等，送醫不治，全案移由國民法官法庭審理。

    高男於偵詢時辯稱，案發當時是為了自衛，才搶奪斧頭導致失手傷到哥哥；彰化地院審理時則坦承殺人。一審認為，高使用斧頭、摺疊刀攻擊哥哥頭部等要害，殺意甚為直接，審酌沒有前科，但對於是否坦承犯罪曾一度改口，且在討論動機、衝突等細節時，又有歸咎死者的傾向，可見缺少反省；另外高與哥哥的兒子未達和解，其犯行造成親族巨大心理傷痛，審酌一切情狀後，依殺人罪判刑13年6月。

    高男因覺得判刑太重上訴二審，台中高分院今天召開準備程序庭，高男坦承殺人，強調會上訴是覺得一審判太重，希望法官能減刑，並說家族沒有人能活到88歲以上，加上自己身體不好，若關10幾年恐死在監獄裡，就算回到社會也活不久，沒起教化作用也浪費政府的錢，希望法官能給予減刑。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播