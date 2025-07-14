爭祖產18刀砍死哥哥判13年6月 7旬翁憂死獄中上訴求減刑

彰化高姓男子持斧頭、摺疊刀殺死哥哥，一審判13年半上訴二審，今天台中高分院開庭希望法官能減刑輕判。（記者陳建志攝）

2025/07/14 17:49

〔記者陳建志／台中報導〕彰化員林72歲高姓老翁，因不滿祖產分配、祭拜等問題，與哥哥常起嫌隙，去年2月預藏斧頭和摺疊刀，狂砍哥哥18刀後逃到南投，遭警方追緝逮捕送辦，彰化地院審結，依家暴殺人罪處13年6月刑期，高男認判太重，上訴台中高分院今天開庭，強調自己年紀已大，希望能減刑輕判，否則恐老死在獄中。

檢警調查，72歲高姓老翁與哥哥同住在員林市三合院，去年2月7日下午4點多，老翁從隨身手提袋內拿出斧頭揮擊哥哥頭部14次，再持摺疊刀刺向哥哥胸部4次，致哥哥頭部及前胸多處撕裂傷等，送醫不治，全案移由國民法官法庭審理。

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高男於偵詢時辯稱，案發當時是為了自衛，才搶奪斧頭導致失手傷到哥哥；彰化地院審理時則坦承殺人。一審認為，高使用斧頭、摺疊刀攻擊哥哥頭部等要害，殺意甚為直接，審酌沒有前科，但對於是否坦承犯罪曾一度改口，且在討論動機、衝突等細節時，又有歸咎死者的傾向，可見缺少反省；另外高與哥哥的兒子未達和解，其犯行造成親族巨大心理傷痛，審酌一切情狀後，依殺人罪判刑13年6月。

高男因覺得判刑太重上訴二審，台中高分院今天召開準備程序庭，高男坦承殺人，強調會上訴是覺得一審判太重，希望法官能減刑，並說家族沒有人能活到88歲以上，加上自己身體不好，若關10幾年恐死在監獄裡，就算回到社會也活不久，沒起教化作用也浪費政府的錢，希望法官能給予減刑。

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