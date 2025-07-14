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    避免鋰電池廠大火重演 邱議瑩:三大訴求讓民眾安心

    立委邱議瑩今前往三合能源電池廠關切救災情況，並提三大訴求確保地方權益。（邱議瑩團隊提供）

    立委邱議瑩今前往三合能源電池廠關切救災情況，並提三大訴求確保地方權益。（邱議瑩團隊提供）

    2025/07/14 17:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄三元能源今發生超級電池廠火警事件，立委邱議瑩赴現場了解狀況後提出3大訴求，包括每小時公告空氣監測結果、中央地方共同制定安全SOP、未合乎復工條件前不得復工。

    邱議瑩今與市議員鄭光峰、小港里長洪世春、港興里長歐慧玲、鳳宮里長曾清全、店鎮里長楊文良會商後，提出上述3訴求，希望保障居民安全，也讓大家不致恐慌，且避免類似情形再次發生。

    邱議瑩表示，超級電池廠主要生產高動力鋰三元電池，因其化學性質特殊，發生火警時無法用傳統方式滅火，且燃燒氣體揮發至空氣中，也會導致氫氟酸等安全疑慮。

    火警傳出後，附近居民都很擔心，她要求市府環保局在現場空氣品質監測，應每小時公布一次結果，直到確定有安全疑慮的氣體完全消失為止，讓周遭居民放心。

    除慰問現場第一線消防同仁，她也將要求市府與經濟部，共同討論並制定安全SOP，避免類似情形再次發生。

    邱議瑩強調，會嚴格要求主管機關，在該廠沒合乎復工條件前不得復工，自己會持續地追蹤事情發展，以保障居民安全為最優先考量。

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