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    鋰電廠火警氟化氫幸未外洩 柯志恩籲建立智慧防災

    位於高雄小港的三元能源科技公司今晨驚傳火警。（讀者提供）

    位於高雄小港的三元能源科技公司今晨驚傳火警。（讀者提供）

    2025/07/14 17:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台泥集團轉投資的三元能源科技，位於高雄小港的鋰電池廠今（11）日凌晨發生火警，造成15人輕傷。國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩擔憂，鋰電池燃燒時會釋放氟化氫，遇水會變成氫氟酸，若不慎吸入，可能造成肺損傷甚至呼吸衰竭，幸好今天只在廠區內驗出微量，沒有外洩。

    柯志恩表示，這場火不只燒出一座廠房危機，更讓大家擔心城市安全亮起紅燈。這間鋰電池廠就在市區裡，周邊人口密集，火警發生後，因廠內堆放大量化學品，環保局緊急對附近里民發送細胞簡訊，叫大家「不要外出、緊閉門窗」，但這樣的緊急通知，真的夠嗎？

    她強調，尤其鋰電池燃燒時會釋放氟化氫，遇水會變成氫氟酸，俗稱「化骨水」，具強腐蝕性、高毒性。若不慎吸入，可能造成肺損傷甚至呼吸衰竭，今天雖只在廠區內驗出微量，沒有外洩，但萬一真的大量外洩又遇上降雨，市民將暴露在極高的風險中。

    柯志恩指出，現場還存放三氯甲烷、順丁烯二酸酐等具毒腐性的化學品，一旦處理不慎，後果難以想像。應儘速針對該廠，規劃毒氣外洩預警機制，並制定區域性的快速疏散路線、演練防毒面具配發流程。

    柯說，市長陳其邁常說高雄要成為「AI智慧城市」，那就該運用AI技術，讓這些高風險工廠的安管系統與消防單位連動，做到即時偵測、即時反應，不只是災後才匆匆發簡訊。希望這次能真正讓政府、企業正視「智慧防災」的必要，千萬別讓市民暴露在下一次的風險當中，靠運氣保平安。

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