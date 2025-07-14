三峽車禍肇事老翁余文正詭異行車圖曝 瞬間時速飆81公里撞行人

新北地檢署公布的余翁行車軌跡圖顯示，余進入學成街後開始加入，一度達到時速97公里。（取自新北檢新聞稿）

2025/07/14 17:05

〔記者王定傳／台北報導〕78歲老翁余文正今年5月在新北三峽北大國小旁學成街，駕車高速肇事，釀成3死、12輕重傷慘劇，余案發後已過世，檢方因此處分不起訴；但根據新北地檢署公布的軌跡圖顯示，余自學成路轉進狹小的國成街後，竟開始加速，一路從時速50公里加速至最高達時速97.8公里，擦上行人瞬間時速也高達81公里，被害者根本無法反應、閃躲。

檢方調查，余左轉進入學成街後，一路從時速50公里開始加速，經過國北街後時速最高來到97.8公里，但沒多久就以時速約90公里速度，擦撞一名腳踏車騎士，接著以時速81公里接連撞上3台機車、5名行人，之後又加速至83.7公里，直到過了國光街，駛進復興路132巷才開始減速，一路從時速71.2公里減至時速54.3公里，但又撞上3名行人，最後衝出巷口，撞擊復興路132巷與復興路口中央分隔島才停下。

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檢方認為，余長年居住出入該區域，對周遭環境及行進路線車道窄小，車輛、行人往來眾多，案發時段又是附近中、小學生下課時間等事，知之甚詳，仍以超過100公里時速高速行駛，甚至發生第一次衝撞後，未見有任何煞車跡象，足見他對自己駕車技術或有把握，卻存有若真發生人命死傷，亦不以為意的心態，有殺人不確定故意，最終釀成3死12傷憾事。

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