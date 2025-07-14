移民署辦媒體體驗培育營 鼓勵新二代說出自己的故事

移民署辦理114年新住民子女多元文化-媒體體驗營。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/14 16:57

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署為培養新二代發揮語言及文化多元優勢，長期以來投入資源輔導、栽培新二代，其中「114年新住民子女多元文化培育營-媒體體驗」，更在今天正式展開為期3天的活動。此次活動共有26位新二代參加，移民署在活動中開設PODCAST實作、文化腳本寫作等課程，希望讓新二代擁抱社群趨勢，透過媒體與文化的橋樑，鼓勵新住民子女勇敢說出自己的故事。

移民署說，為了發揮新住民子女語言及多元文化優勢，移民署自11年前起，就開始辦理不同主題的新住民子女多元文化培育營，至今已培育超過4百多位優秀的新住民子女。

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今年度的培育營活動，從今天開始展開，為期3天，此次主題為媒體體驗，課程內容包括跨文化媒體識讀應用、PODCAST實作、文化腳本寫作及實地參訪教育廣播電台，希望鼓勵學員創作屬於自己的「自媒體新星計畫」，打造百萬級內容影響力，展現跨文化溝通與媒體表達能力。

為了讓活動更加豐富、多元，今晚還會舉辦「歷屆學員回娘家交流分享會」，邀請曾參與歷屆營隊的傑出新住民子女擔任小隊輔導員，親身分享自身成長歷程與學習經驗，讓學員從不同視角思考新住民子女身分，在教育、文化甚至未來職涯中有更多的可能性。

移民署表示，結業式將表揚創作優秀的小組團隊，期望藉著自媒體新星計畫，厚植新一代多元文化素養，建構理解與尊重的社會，並激發新住民子女的創意潛能。

移民署副署長陳建成主持活動始業式。（記者王冠仁翻攝）

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