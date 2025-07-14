新北公車司機暈厥撞死機車女乘客 家屬怒：不舒服就停路邊休息！

肇事的郭姓司機（左）今天下午被警方帶往醫院相驗。（記者陸運鋒攝）

2025/07/14 17:01

〔記者陸運鋒／新北報導〕首都客運307號公車郭姓司機，昨傍晚行經新北市中和區時，疑因糖尿病導致身體不適，起步時連續撞擊4輛汽、機車，造成54歲陳姓機車女乘客喪命，檢警及肇事司機今天下午同步前往醫院相驗，死因為出血性休克死亡，而陳女家屬痛批「不舒服就應該停路邊休息！」這種解釋令他們無法原諒。

據了解，62歲郭姓司機罹患糖尿病10多年，定期都有在服用藥物控制，而去年才通過體檢換發駕照，他在昨天中午12時左右上班載客，期間休息20分鐘；據目擊乘客表示，郭姓司機行經事發前一站積穗國小站時，精神狀況就不太好，有急煞、暴衝的情況。

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肇事的郭姓司機相驗時，由首都客運同事陪同，對於媒體詢問不發一語，而陳女家屬則痛批，若是身體不舒服，但是還繼續開車，這樣是不對的，為什麼不停在路邊休息，好好的一個人就這樣沒了，真的無法原諒，最後也要求司機應該要把身體顧好，千萬不要再有其他的受害者。

檢警今下午相驗結束後，研判為交通事故造成骨折，死因為出血性休克死亡，家屬並無意見，後續將陳女遺體發還家屬處理。

陳姓女死者家屬認為司機身體不舒服，就應該要停在路邊休息，而不是繼續開車。（記者陸運鋒攝）

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