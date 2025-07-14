法醫所與運安會跨領域合作 鄭銘謙：提升運輸安全調查效能

法務部法醫研究所與國家運輸安全調查委員會今日舉行合作協議書簽署儀式，圖中為法務部長鄭銘謙，左為運安會主委林信得，右為法醫研究所長侯寬仁。（記者王定傳攝）

2025/07/14 16:52

〔記者王定傳／台北報導〕為加強我國重大運輸事故調查的法醫科學鑑識支援體系，法務部法醫研究所與國家運輸安全調查委員會今日舉行合作協議書簽署儀式，雙方就航空、水路、鐵道及公路等重大運輸事故的調查工作，建立常態合作模式，推動跨機關調查與鑑識資源整合；法務部長鄭銘謙表示，這是一項具有劃時代意義的重要合作，也是一個融合司法科學與運輸調查專業的新里程碑，期盼藉此提升我國運輸安全調查的品質與效能。

鄭銘謙說，事故的調查，從來不是單一部門能夠獨立完成的工作，而是需要橫向整合、多方協力的團隊行動；今天的協議簽署，正是跨部門協作的具體實踐，期盼未來法醫所與運安會能在更多面向深化合作，無論是在資料分析、技術整備、實務訓練或人才培育上，持續累積能量，打造更具韌性的調查體系。

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運安會主任委員林信得則表示，此次合作協議書的簽署，為我國運輸事故調查機制奠定更堅實的跨領域合作基礎。

法務部指出，此次合作協議書內容涵蓋多項關鍵技術領域，包括：重大運輸事故調查的法醫鑑識、藥毒物檢驗、DNA鑑定、相關專業諮詢、教育訓練或研討會資源分享等；雙方未來將建立聯絡窗口與啟動機制，於實際事故發生後，啟動協調支援程序，確保調查資料蒐集作業的完整性與專業性。

法務部並說，雙方將相互提供教育訓練課程或研討會的資源分享，增進人員專業知能與橫向聯繫效率，藉由制度化合作架構，強化跨機關運輸事故調查能力，提升國家整體運輸安全。

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