追捕警是馬拉松好手！ 失聯移工奔逃氣喘吁吁還摔傷腿

裴男遇警攔查拔腿狂奔，躲藏在水塔旁又翻牆逃竄。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/07/14 16:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕32歲越南籍裴姓男子去年11月就被通報失聯，13日他搭乘友人機車時因違規被警方攔查，裴男拔腿就跑還東躲西藏，仍不敵桃園警分局武陵派出所警員李其洛快腿，警專37期畢業、32歲的他是馬拉松好手，經常報名國內各大馬拉松半馬活動，雖然未跑進前10但仍有不錯成績，工作上各項績效優異、認真負責。

昨（13）日下午5點多，李其洛巡邏時在桃園市桃園區大同路發現1名騎士轉彎未依規定使用方向燈，將其攔下勸導時後座的裴男神情慌張，李員即提高警覺並通報支援，裴男突然拔腿就跑。

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李員立即尾隨在後，期間裴男先是躲到水塔後方，被發現後又逃逸，雙方追逐約200公尺，裴男逃進1處停車場，翻越圍牆卻發現無路可逃，只好乖乖就範，他翻牆時還不慎跌落，腳有擦傷不斷喊痛，警方訊後依規定將他移請收容。

裴男遇警攔查拔腿狂奔，躲藏在水塔旁又翻牆逃竄。（記者鄭淑婷翻攝）

裴男不敵員警快腿，又躲又跑仍被逮，腳還因此摔傷。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局武陵派出所警員李其洛經常報名國內各大馬拉松半馬活動，並跑出不錯的成績。（警方提供）

桃園警分局武陵派出所警員李其洛經常報名國內各大馬拉松半馬活動，並跑出不錯的成績。（警方提供）

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