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    教授妻偷情孩子同學爸 鹹濕喊「玩到你求饒」小王判賠50萬

    士林地院認為，阿揚舉證手段雖有瑕疵，但並未大幅侵害他人基本權益，判小王須賠50萬元。（資料照）

    士林地院認為，阿揚舉證手段雖有瑕疵，但並未大幅侵害他人基本權益，判小王須賠50萬元。（資料照）

    2025/07/14 16:36

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市大學教授阿揚（均化名）控訴妻子竟與孩子同學的父親謝姓男子發展婚外情，不僅多次發生性行為，還從對方手機中發現2人傳情「要把你玩壞、玩到你求饒」等鹹濕訊息，憤而提告求償50萬元。士林地院審理，認定雙方已達交往情人程度，依侵害配偶權，判謝男須賠償精神慰撫金50萬元。

    阿揚主張，與妻子結婚12年並育有1名子女，卻發現妻子自2021年底至2023年為止，與孩子的同學父親謝男密切來往，甚至發生性行為，還從手機裡驚見2人互傳「目標是要把你玩壞…想玩到你求饒」、「妳覺得妳原本就這麼色還是有被開發」等訊息，憤而提告求償50萬元。

    謝男辯稱，當時不知對方已經結婚，且阿揚提供的對話紀錄係擅自從妻子手機取得，屬違法侵害他人隱私，不應作為證據使用。

    士林地院審理，認阿揚為舉證自身權益受損，手段雖有瑕疵，但並未大幅侵害他人基本權益，且內容與案情高度相關，最終予以採信，並審酌對話內容，顯示雙方非一般朋友關係，已達「交往情人」程度。

    法官指，謝男已明知對方是有夫之婦，卻仍與其發展親密關係，侵害阿揚配偶權，考量阿揚為博士畢業、現任大學教授，謝男為碩士畢業、現任職外商公司等情狀，認為謝男應賠償精神慰撫金60萬元，但因配偶亦應共同負責，其中10萬元部分因超過請求時效無法求償，故判賠50萬元。

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