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    三元電池廠大火氫氟酸外洩 學者：又稱化骨水 接觸後有症狀速就醫

    高雄三元電池廠大火產出氫氟酸或氟化氫氣膠的有害物質，接觸或吸入會造成延遲性的傷害。（高雄市消防局提供）

    高雄三元電池廠大火產出氫氟酸或氟化氫氣膠的有害物質，接觸或吸入會造成延遲性的傷害。（高雄市消防局提供）

    2025/07/14 16:24

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄小港三元能源電池廠今（14）日發生大火，上午10點鄰近一帶空氣品質監測出有0.774ppm氫氟酸，中山大學化學系教授兼氣膠科學研究中心主任王家蓁提醒，氫氟酸俗稱化骨水，具有腐蝕性，吸入或接觸到眼睛會有延遲性的灼傷或刺激感，若出現症狀一定要就醫。

    王家蓁指出，氫氟酸（Hydrogen Fluoride, HF）氣態時叫氟化氫，含水分時就叫氫氟酸，俗名化骨水，雖是弱酸，卻有很強腐蝕性，一般工廠都會運用到，如有機氟化合物、鋁電解、玻璃蝕刻、半導體製造和煉油等領域，製作電池也會使用到。

    以今天電池廠大火，就可能散發出氟化氫氣膠或含水的氫氟酸，吸入後可進入咽喉甚至到肺部深處，造成刺激性傷害，尤其有慢性呼吸道疾病者受到的影響會更嚴重；但接觸或吸入後，要幾小時才會出現反應，例如眼睛或皮膚有紅腫、灼傷或刺激感，可先用大量的水或食鹽水沖洗並就醫，或喉嚨紅腫、呼吸困難等都建議就醫。

    王家蓁建議，戶外空氣中有氫氟酸或氟化氫氣膠時，應緊閉門窗並可開空氣清淨機，若氣體是由室內產生，則應立即讓空間通風，以降低其濃度，減少傷害。

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