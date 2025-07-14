誆賣郭富城同款限量法拉利超跑 「國際賽車手」詐2.9億起訴

台中鉑鈞公司陳姓負責人和陳姓財務長，偽造文件詐騙美國法拉利經銷商台幣2.9億元，中檢依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。（記者陳建志攝）

2025/07/14 16:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中鉑鈞公司陳姓負責人，利用國際買家詢購頂級限量法拉利超跑Ferrari FXX-K Evo，偽造國內知名理律法律事務所及日本宇賀神國際法律事務所與相關律師名義，向美國法拉利經銷商佯稱取得2輛該款超跑，成功詐得2.9億元，台中地檢署偵辦後依詐欺、洗錢等罪嫌將陳男和陳姓財務長起訴，痛批犯案後拒不認罪、惡性重大，請法院從重量刑。

中檢起訴指稱，美國法拉利經銷商2023年7月向美國一家法拉利超跑仲介商，表達購買2輛法拉利超跑Ferrari FXX-K Evo，該款超跑香港四大天王之一的郭富城也擁有1輛，因限量超跑市場封閉不透明，想購買都要透過第三方仲介商交易，又找上位在杜拜的國際超跑行銷公司協助。

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擁有雙重國籍，且為「國際職業賽車手」的陳男（49歲），假藉出售限量法拉利超跑之名，結合其車輛鑑價專業及對限量超跑的熟稔，指示陳姓財務長（42歲）在網路上找尋超跑交易範本，以電腦製圖方式偽造文書，冒用理律事務所楊姓合夥律師名義出具法律意見書，謊稱是法拉利超跑，詐騙美國法拉利經銷共計美金935萬元（約新台幣2.92億元）。

美國法拉利經銷商沒拿到車，查證相關文件才知受騙，跨海透過律師提出告訴，台中地檢署陳東泰、黃裕峯檢察官指揮專案團隊比對國際匯款紀錄與偽造文件來源後，於今年6月11日持搜索票，執行搜索、約談，訊後聲押陳姓負責人獲准，陳姓財務長以30萬元交保候傳。

中檢調查發現，陳姓負責人和陳姓財務長以鉑鈞公司及境外公司為掩護，偽造國內知名的理律法律事務所與日本宇賀神國際法律事務所的法律意見書及發票，謊稱擁有 Ferrari FXX-K Evo「58號車」、「47號車」完全產權，誘使美國超跑買家於2023年7月間兩度匯款，共計美金935萬元至新加坡、香港的境外帳戶，隨後層層轉回國內並提領現金，意圖切斷資金流向。

中檢近日偵結，將陳姓負責人和陳姓財務長依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌提起公訴，已扣押的豪宅、豪車及凍結帳戶資金，向法院聲請沒收及追徵。

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