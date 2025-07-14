台72線造橋匝道常有車輛並排 竹南警方：加強取締

竹南警方強調，將針對匝道並排行駛違規依法舉發。（警方提供）

2025/07/14 16:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台72線為貫穿苗栗縣東西向最主要道路，可從後龍鎮通往泰安、大湖與獅潭鄉，其間也貫穿多個鄉鎮市。不過，有民眾反映，台72線造橋匝道出口常有車輛並排，單線道變成雙線道，無視一旁紅色標語「匝道禁止並排行駛」，影響交通安全。轄區竹南警分局表示，將會加強取締。

竹南警方統計，去年共舉發4件「不遵守道路交通標誌指示」違規案件，今年迄今則有6件，違規情形略有攀升趨勢，警方會針對該熱點加強巡邏與執法部署。竹南警方也提醒，駕駛人如未遵守交通標誌之指示，將處以900至1800元罰鍰。匝道為車流匯入主線或出口分流的關鍵路段，設置禁止併排行駛標誌，目的在於降低車輛擦撞與交織風險，確保行車順暢及安全。

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竹南警方研判，因造橋匝道出口可銜接台13甲線，之後行經造橋鄉路段後可銜接頭份、竹南地區，前往就業人口多，上、下班時間確實有民眾趕時間或車流量大導致並排於匝道，警方將持續執行定點巡查與科技設備監控依法查處違規行為。

竹南警方強調，將針對匝道並排行駛違規依法舉發。（警方提供）

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