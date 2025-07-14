與投顧名師再續前緣？台中阿伯堅匯10萬 警秀這證據讓他臉垮掉了

阿伯一再堅持沒有受騙。（警方提供）

2025/07/14 15:20

〔記者許國楨／台中報導〕「再續前緣」差點變「再被詐一次」！台中市郭姓阿伯上週五滿懷信心走進郵局，要匯款10萬元續約投顧名師，宣稱能掌握股市內線消息，怎料警方一查，對方帳戶竟是警示名單上的詐騙戶，讓原本鐵齒的阿伯當場啞口無言，及時阻詐。

台中市第三分局正義派出所當天接獲轄內郵局通報，疑有長者遭詐，巡佐王坤煜與警員陳智源立刻趕到現場，開門見山詢問：「伯伯，這個錢是要做什麼的？」此時88歲的郭姓阿伯解釋，該筆款項是要作為與投顧公司續約之用，對於警方頻頻關心，也忍不住抱怨：「上次已經有兩個人來關心過了，怎麼這麼奇怪呢？」

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經員警耐心了解，原來阿伯伯過去曾加入某合法投顧公司，近期有名自稱該公司「助理」的女子透過通訊軟體與其聯繫，說服他續約會員，就可持續獲得內線操盤訊息，由於過去投資確實有所斬獲，他完全沒有起疑，打算匯款10萬元重新續約。

然因假投資詐騙猖獗，細心行員查詢後發現，該投顧公司曾遭詐騙集團冒名，且阿伯頻頻查看手機，神情也十分緊張，才通報警方前來協助，只是阿伯一再堅稱未受騙，但當他得知對方提供的帳戶早已被列為「警示帳戶」後，也瞬間啞口無言，警方也主動聯繫家屬，提醒應多加關心長輩動向，避免類似情形再次發生。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方出示對方提供的帳戶正是「警示帳戶」，阿伯當場啞口無言。（警方提供）

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