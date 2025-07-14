停車糾紛將人砍成殘廢 男子搬親情牌情無效被判5年3月

彰化黃姓男子因停車糾紛，持刀將人砍成殘廢，彰化地院依重傷害罪判有期徒刑5年3月。（記者陳冠備攝）

2025/07/14 13:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名黃姓男子因停車糾紛與鄰居起衝突，竟持鐮刀猛砍對方，導致左手臂神經與肌肉全斷、終身傷殘，事後還持石頭砸破被害人家中窗戶，行徑相當囂張。在庭審時，黃男大打親情牌，表示自己需獨自扶養12歲女兒及老父，希望從輕發落，但遭法官認為其暴力犯行難以憫恕，依重傷害罪判有期徒刑5年3月，至於涉毀損罪部份，也判他有期徒刑3月。

判決書指出，去年8月3日下午，黃男因停車問題與蘇姓鄰居發生爭吵，一怒之下竟持鐮刀砍人，造成對方左上肢肌肉與神經斷裂，手腕與手指活動度為零，達嚴重減損一肢以上機能之重傷害程度。事後，黃男還到對方住處，持石頭砸破窗戶與家具洩憤。

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黃男到案後坦承犯罪，但以「要養12歲女兒和老父親」等理由，請求法官從輕發落。但被害人卻指出，黃男犯後完全沒賠償，連醫藥費都沒付，要求「從重量刑」。

法官發現，黃男在2021年就曾因恐嚇罪被判刑4個月，出獄後仍不知悔改，再度因小糾紛揮刀傷人，影響社會安寧，雖然他強調須扶養女兒與高齡父親，企圖博取同情，但其行為手段兇殘、毫無可憫恕之處，依重傷害罪判處有期徒刑5年3月。並就毀損部分判處3月徒刑。

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