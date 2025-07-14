兒少性侵追訴期設時限 陳慈陽：有違憲之虞

立法院全院委員會今審查大法官被提名人陳慈陽的人事同意權案。（記者田裕華攝）

2025/07/14 14:18

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院全院委員會今審查司法院人事同意權案，民進黨立委郭昱晴詢問大法官被提名人陳慈陽，許多兒少被害人在內心長期恐懼，或權力不對等下，往往無法在時效內揭露真相或主張權利。法律對性侵被害人設時效，是否違反憲法第16條的訴訟權與人格尊嚴？對此，陳慈陽直言，刑法及民法對兒少性侵受害者的期限設定，「可能有違憲之虞」。

郭昱晴詢問表示，若有被害人主張時效制度違憲，大法官是否可以透過釋憲給予更彈性的法律解釋？現行求償期限是否忽略兒少被害者的特殊狀況與求償能力，進而造成實質侵害？

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對此，陳慈陽表示，起訴期限問題是否國家要更進一步補救，這是立法院的權責，希望立法院能更積極補足。刑法及民法對兒少性侵受害者的期限設定，「可能有違憲之虞」。在立法者尚未填補立法漏洞前，大法官可以先行填補，但最後還是要尊重立法院的明確規定。陳慈陽也同意，求償期限忽略了兒少性侵害案件的特殊性，與被害人自主求償能力的限制，對求償權利造成侵害。

郭昱晴也以近期新北土城家暴命案為例，指出受害者明明已有保護令，卻仍遇害，反映目前保護令實效與羈押裁定機制存在重大落差。現行羈押制度是否對憲法保障「人身安全」失靈？「比例原則」是否應讓位於「被害人保護優先」？家暴案件中常涉及兒童，「兒童最佳利益原則」在憲法中是否具有實質拘束力？羈押制度對被害人保護不足構成違憲，大法官有介入空間嗎？

對此，陳慈陽表示，憲法保障人權的過程制度與配套，國家該負起保護義務，會透過行政與立法協力制定法規執行。修法要透過配套針對漏洞加以填補，這並沒有違反比例原則，「我贊成針對實務補充法律的漏洞。」陳慈陽接續表示，兒童利益是憲法保障的重要法益，兒童沒有反抗能力，因此在保障上要更加強化，主管機關要有強化積極作為。大法官判決是補充立法的不足，但最後還是希望透過立法機關訂定法律來補足漏洞。

此外，郭昱晴就校事會議詢問，校事會議作為一種調查機制，運作上卻涉入主觀人事判斷，可能逾越了公平界線，反而侵害了教師受憲法保障的工作權。她進一步詢問：校事會議未具正式法律授權，是否可對教師工作權產生實質不利影響？國家是否應介入，並於憲法層級建立調查程序正義的明確規範？

陳慈陽表示，做出調查程序須符合正當法律程序、比例原則、公開透明，學校調查程序最好在法律授權辦法去明定，若沒有法律授權規定，就不能對教師工作權做出各方面限制。若現在規定沒有符合法律保留、正當法律程序，而立法者沒有做，且有到釋憲程序，那大法官應該做補充性來填補保障老師的工作權。

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