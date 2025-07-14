芎林衛生所前主任涉貪 竹縣府衛生局：已追回損失的百餘萬規費

針對前芎林鄉衛生所吳姓主任涉貪被起訴一案，新竹縣政府衛生局表示，為免再生弊端，他們修訂「新竹縣行政相驗申請流程」且公告，另也核定新竹縣6家醫療機構配合辦理行政相驗的業務。（記者黃美珠攝）

2025/07/14 14:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對前芎林鄉衛生所吳姓主任涉貪被起訴一案，新竹縣政府衛生局表示，為避免再有發生執行行政相驗產生違失的弊端，他們已經修訂且在衛生局官網上公告「新竹縣行政相驗申請流程」，另為求周延，也核定新竹縣6家醫療機構配合辦理行政相驗業務。此外，他們也將確實要求各衛生所依規辦理行政相驗業務，定期查核所屬衛生所執行行政相驗的執行情形，以避免違失狀況之發生。

縣府衛生局也表示，他們尊重司法偵查的結果，而今天被起訴的吳姓衛生所主任已於2023年10月退休，並於同年繳回衛生所損失的行政相驗規費新台幣104萬2200元。

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新竹地檢署起訴指出，前新竹縣芎林鄉衛生所吳姓醫師兼主任，涉嫌從2013年起到2023年間，利用職務辦理行政相驗時，主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案2000到4000元不等的紅包，讓不知情的家屬誤信為合法費用，當場交付現金紅包給他，10年期間不法獲利至少528萬多元，也因此讓芎林衛生所缺收前述104萬多元的相驗行政規費，所以被檢方依貪污、背信等罪嫌起訴。

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